Gamadiel García: Si Claudio Bravo dice que hay cosas que mejorar, hay que escucharlo

El presidente del Sifup, Gamadiel García, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa en Estocolmo, en donde la selección chilena jugará un amistoso ante Suecia este sábado, y se refirió a la polémica del portero Claudio Bravo tras sus dichos sobre la "Roja" y la ANFP.

El timonel del gremio dijo que "hay que dividir el tema, hay cosas en las que Claudio se equivoca y otras en las que está en lo correcto. Cuando un jugador señala que hay cosas que se pueden mejorar, hay que escucharlo y darle una respuesta, sea negativa o positiva. Siendo capitán de la selección él no está buscando intereses personales, sino grupales para mejorar esto de acuerdo a detalles que él ha ido viendo".

Sobre lo mismo, el ex jugador dijo que "en juzgar a los técnicos yo creo que se equivocó, no correspondía. Por eso hay que separar las cosas entre lo que fue la crítica a la parte técnica, que no me parece correcto, y lo otro que es querer lo mejor para la selección, aportar desde su punto de vista. Eso siempre va a ser válido, sobre todo cuando viene del capitán que además nos representa a nivel internacional en uno de los equipos más grandes de Europa".

Al ser consultado por si habrá alguna respuesta de parte de la ANFP, García dijo que "yo creo que sí. Pero no hay que esperar estas instancias para tenerlas. Los diálogos y las conversaciones previas a que reviente una bomba siempre serán más provechosas. No debemos llegar a este tipo de instancias, sobre todo con seleccionados nacionales, por lo que hay que considerarlos un poco más cuando se dan esas opiniones de parte de los jugadores. Nosotros como sindicato también siempre queremos estar, no porque nos convenga a nosotros, sino que pensando en el desarrollo de nuestra liga que está bastante abajo al menos en los rankings internacionales".