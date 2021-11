Gary Medel a Gabriel Arias: Pronta recuperación, animal

El portero de la selección chilena y Racing, Gabriel Arias, sufrió una rotura de ligamentos por la cual tendrá que ser operado y estará varias semanas fuera de las canchas, por lo cual dejó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en el que se mostró esperanzado en una pronta recuperación.

"Ya estoy pensando en recuperarme lo más rápido posible. Voy a trabajar con las ganas de siempre para estar en la cancha de nuevo cuanto antes. Nunca dejé de soñar y no voy a dejar de hacerlo ahora que, como es de público conocimiento, me va a tocar estar sin jugar durante algunos meses", escribió.

Arias también contó que "siento bronca porque no voy a poder defender la camiseta de Racing en este momento que nos toca transitar como equipo. También me duele por supuesto no poder estar con la Roja en los próximos desafíos de las Eliminatorias. Sepan que voy a alentar como un hincha más a mis compañeros".

En esa publicación recibió comentarios de Gary Medel, quien le deseó una "pronta recuperación, animal", así como también de Guillermo Maripán, que dejó las siguientes palabras: "Vamos, crack. Todo el ánimo y buena energía".