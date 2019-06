Gary Medel: Nos faltaba un partido así, hace mucho tiempo no ganábamos de esta manera

El capitán de la selección chilena, Gary Medel, terminó satisfecho por la victoria 4-0 en el estreno de Copa América sobre Japón y afirmó que a la Roja "le faltaba" un triunfo holgado para sumar confianza.

"Faltaba un partido así, hace mucho tiempo no ganábamos de esta manera, pero más que eso, después de los 10 minutos del primer tiempo metimos una intensidad impresionante y debimos marcar, per no no se logró. Después lo hicimos y cumplimos el objetivo", manifestó.

Para Medel, la figura del encuentro fue Erick Pulgar: "Fue el mejor jugador del partido, hizo un gran partido con mucho equilibrio, con cambios de juego de cuarenta o cincuenta metros. Nos ayudó mucho en la defensa y estoy muy contento por él".

También habló sobre las conquistas de Eduardo Vargas y Alexis Sánchez, pues "son los goleadores que tenemos en el plantel y los necesitábamos, llegó Eduardo y lo cumple a la perfección".

Sobre Arturo Vidal, que dejó el encuentro con molestias, expresó que "se apretó un poquito y pidió el cambio, pero no va a ser nada grave" y en relación a los próximos encuentros apuntó a que "van a ser dos partidos complicados e importantes; primero Ecuador, nos vamos a preparar para eso y hay que hacerlo bien, porque va a ser fuerte".

Por último habló acerca de Gabriel Arias y Guillermo Maripán, quienes a su juicio "hicieron un gran partido".