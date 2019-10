Gonzalo Collao y su nueva citación a la Roja: Es una experiencia para aprovecharla al máximo

En la nómina de la selección chilena que entregó Reinaldo Rueda este jueves para la doble fecha FIFA del presente mes de octubre, destacó la presencia del joven portero Gonzalo Collao, quien manifestó respecto a su nueva convocatoria que "aprovechará al máximo" la oportunidad.

En diálogo con el sitio oficial de su club, Universidad de Chile, el guardameta mencionó que "es una experiencia que debo aprovechar al máximo. Creo que la consideración que me tiene el cuerpo técnico es porque cada vez que me ha tocado estar con ellos, en entrenamientos o partidos, he demostrado que estoy trabajando bien".

"Me tomo el llamado con tranquilidad, sabiendo que voy a aprender muchas cosas porque es una nómina con jugadores que han estado siempre", agregó.

Así mismo, el arquero dijo sentirse "muy feliz" por compartir sitio con referentes en su puesto como Claudio Bravo y Gabriel Arias, algo que le servirá para "nutrirse" y "sacar lo mejor" de él.

Hay que recordar que Collao ya había sido considerado por Rueda en dos giras europeas con la Roja durante 2018, teniendo su debut ante Rumania el 31 de mayo de aquel año.