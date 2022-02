Gonzalo Jara: El fútbol mexicano está un peldaño mucho más arriba que el chileno

Gonzalo Jara, defensor central de Coquimbo Unido, durante un evento de un patrocinador de su club, conversó con AlAireLibre.cl sobre la posibilidad de La Roja para asistir al Mundial, el recambio de la defensa y el paso de jugadores nacionales a la liga mexicana.

Chile, los números para el Mundial y la defensa

El ex seleccionado valoró el esfuerzo realizado por el combinado chileno en el último encuentro de Clasificatorias ante Bolivia en La Paz, y tiene fe de ver a La Roja en Qatar.

"No pierdo la esperanza. Mientras matemáticamente se pueda, en el fútbol muchas cosas pueden pasar. Hoy en día quizás a muchos les gustará (el juego de Chile), otros menos, habrán críticas, pero creo que todavía se puede clasificar", dijo.

En cuanto a la defensa, expresó que "hay jugadores que están a alto nivel, y eso ayuda mucho a la selección. Paulo (Díaz), lleva mucho tiempo jugando a muy buen nivel en la selección. A Benja Kuscevic le toca debutar (en Clasificatorias) y lo hace de muy buena manera también".

"A mi me encanta, por ejemplo, Valber Huerta, Seba Vegas. Tenemos una cantidad de jugadores muy importante y muy buena", destacó.

La criticada Liga MX

El zaguero también dio su opinión sobre el nivel del torneo de México, que es considerada por un sector de los aficionados como un retroceso para la carrera de jugadores nacionales, en comparación con otros mercados.

"Cualquier oportunidad que el futbolista chileno tenga de salir de Chile va a ser un salto para ellos, porque van a crecer. El fútbol mexicano por ahí uno ve y piensa que no es Europa, no es Argentina por el ritmo que se juega, pero si es un peldaño mucho más arriba que el fútbol chileno", mencionó.

"Es una liga que a Valber (Huerta) y (Joaquín) Montecinos les va a venir bien", agregó.

Además, Jara se refirió a su retorno al país y sus aspiraciones en el futuro. "No me veo hoy día en un equipo grande. Me veo volviendo al fútbol chileno de otra forma, más tranquilo. Quiero otra cosa desde lo futbolístico y para mi vida también", cerró.