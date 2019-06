Guillermo Maripán: Rueda me ha dado la confianza y le he respondido bien

El zaguero de la selección chilena, Guillermo Maripán, se mostró contento y agradecido con Reinaldo Rueda tras ser ratificado en la posible formación para el estreno en la Copa América de Brasil 2019 ante Japón.

En conferencia de prensa, el defensor de Deportivo Alavés afirmó que "el profe (Rueda) me ha dado mucha confianza, me ha hecho jugar bastantes minutos y partidos, y yo le he respondido bien. Por eso él me incluyó en la línea defensiva que nombró ayer".

"Estoy contento y feliz, esto ratifica lo que el profe siempre ha dicho, que debe haber mucho orden, comunicación y pierna fuerte para contrarrestar los ataques de los rivales", agregó.

En la misma línea, el ex UC indicó que "estoy muy contento por estar en el once que mencionó el profe, llevo más de tres semanas ensayando. Fue un proceso largo y ahora queda demostrar todo lo que se trabajó todo este tiempo en la Copa América. Estamos muy tranquilos y tenemos mucha confianza en lo que podemos hacer como equipo".

En relación al debut frente a los nipones, Maripán dijo que "el primer partido si no es el más importante, es uno de los más importantes. Lamentablemente pasa que los campeones pierden en el torneo siguiente y no queremos que nos pase eso. Vamos a ir desde el primer minuto contra Japón a buscar el triunfo y así quedar más tranquilos".