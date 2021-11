Guillermo Maripán: Tengo la convicción que vamos a lograr la clasificación

El defensor chileno Guillermo Maripán habló de su presente en AS Mónaco, club que está disputando la Europa League, y del momento que atraviesa la selección chilena, que necesita sumar para llegar al Mundial de Qatar 2022.

"No estamos en nuestro mejor momento, pero tampoco en el peor. Dependemos de nosotros y vamos a seguir peleando los cuatro partidos que quedan. Tengo la convicción de que lo vamos a lograr", señaló el zaguero sobre las opciones de Chile en Clasificatorias.

Respecto a su adaptación en Mónaco. "Fueron años difíciles, porque estaba la pandemia, pero lo afronté de forma positiva. Par mi estar aquí es un gran logro... Cuando llegué, Mónaco no estaba en su mejor momento. Ahora siento que me he adaptado a esta liga, a mis nuevos compañeros, a lo que supone un cambio de país", dice.

"Siento que puedo dar más. Con confinaza, con las cosas muy claras. Ahora tengo mi mente aquí, este club me ha ayudado a evolucionar y me sigue ayudando", agregó.

Finalmente, se refirió al desafío con Real Sociedad por la Europa Laegue. "Es un partido que puede definir muchas cosas. Allí hicimos un buen partido como visitantes y logramos el empate, ahora vamos a salir a ganar el partido, que es lo que necesitamos para pasar a la siguiente fase", aapuntó.

"La Real juega bien hace años, tiene buen equipo. Les gusta salir jugando, que se vea buen fútbol, espectáculo para su gente. Con el pasar de las temporadas han ganado en agresividad. Es un buen equipo que hace tiempo que hace las cosas bien", cerró.