Guillermo Soto: Espero ser yo el reemplazante de Mauricio Isla en la selección chilena

Guillermo Soto, lateral de Palestino, afirmó que espera ser el futuro defensa por banda derecha en la selección chilena y poder reemplazar a Mauricio Isla, histórico en esa posición en La Roja.

"Espero ser yo el reemplazante de Mauricio Isla en la selección chilena. Me parece que en ese puesto el nivel es muy parejo", comentó el jugador de Palestino en DirecTV.

Sin embargo, Soto, de 27 años, admitió que en la actualidad, el mejor lateral del Campeonato Nacional es José Pedro Fuenzalida, capitán del tetracampeón Universidad Católica.

"El mejor lateral derecho del torneo es el Chapa Fuenzalida. Me encanta como maneja el puesto, respeto mucho su juego. me llamó también la atención este torneo Byron Nieto, y me pone contento que Oscar Opazo haya recuperado su nivel", explicó.

Soto, además, señaló que su deseo es volver a Universidad Católica, club donde se formó.

"Cuando estuvo en la UC no era mi momento, no estaba preparado. Luego de jugar en Palestino la Copa Libertadores pensé que podía volver. Espero poder cumplir mi sueño de jugar algún día de nuevo en Católica", expresó.

Finalmente, confirmó que fue contactado por Huracán, club que dirige Frank Darío Kudelka en Argentina.

"Me llamaron de Huracán, me manifestaron su interés en contratarme. Hablé con Kudelka, las conversaciones avanzan. Ir a Argentina sería un desafío importante en mi carrera", detalló.

"Uno de mis sueños es volver a la UC. Ahora quiero ver si me toca ir a Argentina, ir paso a paso, buscar la titularidad y rendir. Luego veremos qué pasará en el camino", sentenció.