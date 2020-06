Héctor Mancilla: En mi mejor momento no fui llamado a la Roja, no era del gusto de Bielsa

El ex delantero Héctor Mancilla recordó cuando quedó marginado de la Roja para el Mundial de Sudáfrica 2010, luego que el entonces DT de la selección chilena Marcelo Bielsa se inclinara por Humberto Suazo y Esteban Paredes.

Sobre esto, el retirado deportista dijo en conversación con DirecTV que "en mi mejor momento no fui llamado a la selección chilena. Yo no era del gusto de Marcelo Bielsa. No pude convencerlo".

"Mi sueño era jugar un Mundial. Estuve en la prenómina para ir a Sudáfrica. Se lesionó Humberto Suazo y pensé que se iba a dar. 'Chupete' es un crack, y yo sabía que no tenía tantas opciones de ir. En ese momento, era campeón con Toluca", agregó.

A su vez, el purranquino confesó que "tuve un opción de ir a Málaga, pero no fue tan concreta. No se pudo dar. Yo seguí rindiendo en Huachipato y luego tuve la posibilidad de fichar en Colo Colo".

Mira las declaraciones de Mancilla a DirecTV:

Héctor Mancilla (@hmancilla17): "En mi mejor momento no fui llamado a la selección chilena. Yo no era del gusto de Marcelo Bielsa. No pude convencerlo" #DFSHAChile pic.twitter.com/nc3gBrX5Iy — DIRECTV Chile | #QuedateEnCasa 🏠 (@DIRECTVChile) June 13, 2020

⚽️@hmancilla17: "Mi sueño era jugar un Mundial. Estuve en la prenómina para ir a Sudáfrica. Se lesionó Humberto Suazo y pensé que se iba a dar. Chupete es un crack, y yo sabía que no tenía tantas opciones de ir. En ese momento, era campeón con @TolucaFC" #DFSHAChile pic.twitter.com/Dw40rhcVDr — DIRECTV Chile | #QuedateEnCasa 🏠 (@DIRECTVChile) June 13, 2020