Hernán Caputto: A los jugadores les manejamos las redes sociales en los torneos

El técnico de la selección chilena sub 17, Hernán Caputto, afirmó que a los jugadores les manejan las redes sociales mientras están en competencia para evitar que se desconcentren.

El estratega del combinado juvenil que recientemente clasificó al Mundial de Brasil de este año afirmó en conversación con La Tercera que "yo estudio muchísimo a los periodistas, las notas que doy, a los colegas que dan notas. Me gusta mucho, porque aprendo. La diversidad de opiniones me hace aprender mucho. Aprendo de las críticas, de los halagos, y soy muy equilibrado".

"Pero dentro de cada torneo no leo ni escucho, porque me enfoco en mi objetivo y eso intentamos que también lo hagan los jugadores. Por eso les manejamos las redes sociales en los torneos. Porque distorsionan la realidad y van como es el hincha muchas veces: si ganas, todo bien; y si pierdes es el fin del mundo", indicó.

A su vez, Caputto asegura que se siente más preparado para este torneo en relación a la cita planetaria de 2017 en India, en donde bajo su mando la Roja juvenil tuvo una paupérrima presentación.

"Si aprendí algo es que no hay que dejar nada al azar. Si me dices que puedo volver atrás, me encantaría tener el mismo desafío de ese Mundial. Y hoy, con más experiencia, decir 'bueno, en vez de irme cinco días antes, me iré diez; juego un amistoso y logro que los jugadores se ahoguen antes y sepan lo que es esa humedad', por ejemplo", indicó.