Hernández y duelo con Uruguay: Debemos ser protagonistas y defender lo que nos costó tanto

El mediocampista de la selección chilena Pablo Hernández adelantó el duelo frente a los uruguayos en el cierre del Grupo C de la Copa América y aseguró que la Roja no especulará y que irá por el triunfo, independientemente de que haya asegurado su cupo en los cuartos de final del certamen.

Hernández dijo en conferencia de prensa que "va a ser un partido muy difícil. Para nosotros mañana es el partido más importante. Nos estamos enfocando en esto, sabemos lo que hicimos y lo que podemos dar. Hicimos dos buenos partidos y somos conscientes que somos los primeros del grupo y que debemos ser protagonistas, defender lo que nos costó tanto".

Además, sostuvo que la escuadra de Reinaldo Rueda buscará la cima del grupo "por el hecho de los días de descanso, eso va a influir en nosotros y en nuestra cabeza. De ser primeros o no se preocupan más los rivales que nosotros. Por nuestra parte, queremos lograr el triunfo, quedar primeros y tener más días de recuperación, que para el cuerpo es muy importante".

El "Tucu", junto con esto, se refirió a los problemas físicos que ha presentado en los últimos días Arturo Vidal, y aseveró que "sabemos lo imporante que es Arturo en la selección, lo que significa para nosotros como compañeros, y lo que significa para la gente.

"Es difícil ver y asimilar que Arturo no pueda estar, siempre jugó igual a pesar de las molestias, pero también es importante acostumbrarnos a que pueda faltar y nosotros tenemos que estar bien preparados y a la altura de él", agregó.

De igual manera, el ex O'Higgins y Celta de Vigo reconoció que "uno siempre tiene la ilusión hacia el técnico para que él pueda contar con uno, pero sin duda es un grupo donde la mayoría está preparado para ser parte del once, pero el profe sabrá qué hacer, él tiene mucha experiencia".

Finalmente, el "Tucu" recordó su paso por Uruguay y señaló respecto de Racing de Montevideo que "la verdad es que uno se aferra al sueño, porque me tocó estar en un equipo recién ascendido y teníamos la ilusión de llegar a la Copa Libertadores y con uno se da cuenta que con tan poco se puede lograr".

"Ahí uno aprende que no ve tanto nombre y tanto lujo. Me tocó enfrentar el exterior, la selección, que no dan pelota por perdida, que no les importa quien sea el rival. Saben lo que pueden dar y confían mucho en ellos", cerró.