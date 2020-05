Hijo de Nelson Acosta: Mi papá está bien, vio los partidos de Francia '98

El ex técnico de la selección chilena Nelson Acosta lucha hace dos años contra el Alzheimer y pese a ello se encuentra bien, tal como contó su hijo Dante, quien aseguró que su padre vio las repeticiones que la televisión realizó de los partidos de la Roja en el Mundial de Francia '98.

"Me parece bien que se acuerden de él, si ellos (jugadores) tuvieron una relación y lograron el peak en sus carreras y están agradecidos, qué bueno que lo reconozcan. Mi padre está bien, tranquilo, él ve la tele normal como todos y pudo ver esos partidos", contó en diálogo con La Cuarta.

Don Nelson está en su querido San Vicente de Tagua Tagua y ante la pandemia del coronavirus, está bajo muchos cuidados tal como contó su mano derecha durante años, el preparador físico Italo Traverso.

"Me han llamado jugadores que trabajaron con Nelson (Acosta), pidiéndome información. Yo hablo con su hijo Damián para saber las condiciones de él, sé que está bien cuidado, ya que tiene una enfermedad que es bien complicada", dijo al matutino.

"No he ido a verlo porque hay que tomar las precauciones de no visitar a nadie, pero pude hablar con él y me dijo que estaba bien físicamente", añadió el profesional, hoy en Palestino.