Históricos apuestan por Pellegrini para el nuevo proceso de la Roja

La eliminación de Chile del camino a Qatar 2022 abrió el debate respecto al futuro de la Roja y en ese escenario el nombre de Manuel Pellegrini suma adeptos para encabezar un proyecto que devuelva a la Roja a una Copa del Mundo.

Es que el chileno es sinónimo de proyectos a largo plazo y de seriedad, y así lo entienden quienes conocen a Pellegrini en el mundo del fútbol.

Es el caso de Héctor Pinto, con quien compartió camarín en Universidad de Chile.

"Me gustaría que Manuel (Pellegrini) tomara este desafío, porque ahora es cuando más se requiere reformular, planificar y desarrollar a nivel técnico el fútbol chileno, incluida la selección. Quizás se entusiasme, pero es difícil", explicó el ex entrenador de la selección sub 20 en diálogo con El Mercurio.

"La materia prima existe, pero no es fácil, porque al mismo tiempo se deberá buscar otro estilo de juego; la gente se acostumbró a la forma de Bielsa y Sampaoli, pero es casi imposible sostener esa idea con el paso del tiempo; incluso ellos dos no fueron capaces de perpetuarlo en la selección argentina, donde tenían mucho más para echar mano. Se necesita un técnico que genere un cambio también. ¿Pellegrini? Manuel es garantía de seriedad, pero por el cariño que le tengo, no me gustaría que el medio le faltara el respeto, pero él sería lo ideal", añadió Víctor Hugo Castañeda.

Mientras que el seleccionado Rodolfo Dubó también apuesta por el DT de Real Betis.

"Es el momento justo para Pellegrini. Él es capaz de generar una identidad de selección, no se puede jugar siempre con presión alta, menos con jugadores ya mayores; esa identidad debe basarse en rigor, disciplina táctica y sobre eso agregar cosas", comentó.