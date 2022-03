Iac Mac Niven: A pesar de todo lo que nos ha dado, uno de los responsables es Vidal

El ex gerente de la selección chilena Ian Mac-Niven conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la eliminación en las Clasificatorias a Qatar 2022 y señaló, además de culpar a la ANFP, a Arturo Vidal como uno de los responsables, debido a su expulsión en el partido contra Ecuador, que complicó la chance de lograr un empate y que, además, lo dejó fuera de los duelos siguientes.

"Un hecho de indisciplina es que te expulsen por expulsar. Cuando tú te equivocas esto no puede pasar desapercibido. Uno de los responsables, a pesar de todo lo que nos ha dado, es Vidal, que contra Ecuador se hizo expulsar y ni siquiera pudimos empatar", dijo Mac-Niven.

"Esas cosas trascienden dentro del plantel y del proyecto. Tiene que ver con la libertad que tienes entendiendo que el próximo partido lo vas a jugar igual. Es un error en la disciplina", agregó.

"Son jugadores que dan el 100 por ciento de acuerdo a la forma que tienen. Es distinto convivir con la selección que con el club. Si dejas pasar estos hechos que atentan contra el objetivo común y al otro partido da la sensación de que no pasó nada, no hay ninguna organización que se soporte de esa forma", finalizó el ex futbolista de Universidad Católica.