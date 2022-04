Ian Mac Niven: Los jugadores vienen a la selección por voluntad y no porque sea su trabajo

El ex gerente de la selección chilena Ian Mac Niven mantuvo su postura crítica en relación a algunos jugadores de la Roja y afirmó que en sus viajes para defender al equipo nacional daban a entender que lo hacían por "voluntad" y no porque fueran sus trabajos.

"Hay que decirlo claramente: los jugadores vienen a la selección por voluntad y no porque sea su trabajo como pasa en un club. Y claro, al llegar acá sienten tener más derechos que obligaciones", estimó en conversación con Las Ultimas Noticias.

"No nos comparemos con Europa porque hay otro tipo de cultura. Acá en Chile, en Latinoamérica, el futbolsita llega a la selección dando a entender que lo hace por voluntad propia y que por ello no se le puede exigir más", siguió.

"Son exitosos, famosos y lo hacen notar, sin duda. Tienen demasiados estímulos externos. Mire cómo se manejan en las redes sociales", explicó, para luego señalar que cree que "los jugadores de la selección no deberían tener redes sociales. O al menos que se las maneje algún profesional. Pero los jugadores no permiten eso. Ellos mismos las manejan porque no se dejan manejar por nadie".