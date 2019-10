Igor Lichnovsky: Presidente, Chile despertó y ahora te toca a ti

El futbolista chileno Igor Lichnovsky se expresó tras las palabras del Presidente Sebastián Piñera respecto a la histórica marcha que tuvo lugar en nuestro país, declarando que "Chile despertó" y que ahora "le toca al Gobierno".

Mediante dos extensos videos, el jugador de Cruz Azul comentó en primera instancia que: "Señor Presidente Sebastián Piñera, las privatizaciones sabemos que no vienen de tu mandato, pero has prometido de la A a la Z y no sé si cumpliste con A. Acaso no te das cuenta de la oportunidad que Dios te está dando, la gente está cansada".

"Esto viene hace más de 20 años, yo tengo 25, pero recuerdo que mi familia anda en busca de oportunidades. Los ojos del mundo están en Chile y tienes la oportunidad de cambiar la historia y dejar un modelo al mundo", agregó.

En la misma línea, mencionó que: "No confundas a la gente, no estamos en guerra. Maduro (Nicolás) se burla de ti y de todos los chilenos. Tienes una última oportunidad en vida para enderezar el camino de Chile".

Además, el formado en Universidad de Chile señaló que: "Acabas de pedir la renuncia de tu gabinete y esperamos que eso no sea otra estrategia para tu beneficio propio, pero eso no es nada para el pueblo".

"El toque de queda lo quitaste porque nunca fue necesario. La justicia es darle a cada uno de los chilenos lo que corresponde según sus derechos, y tú no lo has hecho", remarcó.

Por último, Lichnovsky apuntó que: "Querido pueblo chileno, que no los engañen ni confundan. Son un ejemplo para los que pacíficamente están resistiendo. Presidente, ya oíste al pueblo, ahora te tocan los hechos y no palabras. Valdrá la pena por mí, mis nietos y el futuro de Chile".

- Revisa en detalle las palabras de Lichnovsky:

1ªparte. En nombre de la Justicia. Exhortación, consejo y sabiduría. @sebastianpinera pic.twitter.com/EiBWoe4MfA — Igor Lichnovsky (@igor_five) October 26, 2019