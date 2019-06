Iván Zamorano: Este Chile me trajo a la memoria al equipo bicampeón de la Copa América

Al ex jugador de la Roja, Iván Zamorano, no le sorprendió que la selección chilena se haya clasificado con anticipación para los cuartos de final de la Copa América de Brasil 2019, e incluso afirmó que le trajo "a la memoria el equipo bicampeón" que se consagró en las ediciones de 2015 y 2016.

"La verdad, no me ha sorprendido. Me sorprendió mucho más el balance de los partidos amistosos que había hecho Chile, que no estaba a la altura de la plantilla que tenemos", dijo a EFE el ex Real Madrid.

La Roja ha acallado las críticas con las que llegó a Brasil al ganar en sus dos primeras salidas en el Grupo C: por 4-0 a Japón y por 1-2 a Ecuador. Y este lunes definirá en un choque contra Uruguay el orden de su zona, así como el rival en los cuartos de final.

"Hoy día estos dos partidos que tuvimos en Copa América me trajeron a la memoria el equipo bicampeón de América", celebró el ex jugador durante un encuentro con EFE en "Evolución Conmebol", una galería que la Conmebol abrió en la playa de Copacabana para exponer los trofeos de los torneos que auspicia.

"Estoy contento de ver un Chile mucho más competitivo, más sólido. Estamos todos con la esperanza de que podamos conseguir el tri", declaró el ex goleador de Real Madrid, Sevilla, Inter de Milan, América y Colo Colo.

Explicó que antes de comenzar la Copa América de Brasil la selección chilena pasó por dificultades debido a las lesiones de varias figuras y a la adaptación al trabajo del nuevo seleccionador, el colombiano Reinaldo Rueda.

"Nos costaba mucho para encontrar esa filosofía que intentaba imponer Reinaldo Rueda", dijo tras añadir que en este proceso también ha sido exitosa la integración gradual de nuevos jugadores y el mantenimiento de un bloque de experimentados jugadores.

"Sin lugar a dudas esto también tiene que ver con ocho hombres en el equipo titular que vienen de una historia importante, fueron copartícipes de un proyecto que llevó a Chile a lo más alto con algunas incrustaciones", dijo.

"Lo que está haciendo Chile hoy no me sorprende. Me sorprendía cuando no encontrábamos el fútbol, cuando no encontrábamos los resultados en los partidos amistosos", reiteró.

Sobre el rival que espera en cuartos de final, matizó que "lo más importante de todo es pensar en terminar primero del grupo".

"Terminar como líderes del grupo significaría una inyección anímica muy grande para los jugadores", enfatizó.

"Después, lo que venga. Chile tiene que estar preparado para todo. En las pasadas ediciones de la Copa América nos enfrentamos a Perú, Uruguay, Colombia. No podemos pensar en intentar elegir un rival porque en Sudamérica hoy día no se gana ni con la camiseta ni con la historia. Los partidos hay que jugarlos", puntualizó.