Jean Beausejour: No tenía pensado retirarme del fútbol

El ex futbolista de la selección chilena Jean Beausejour confesó que no tenía pensado retirarse del fútbol, pero que la lejanía con su familia lo obligó a tomar la decisión de colgar los botines tras 20 años de carrera.

"No tenía pensado retirarme el fútbol. Si había algo que podía cambiar eso era el tema familia. Con todo lo que me había pasado en el último año, de estar distanciados con mi familia, era difícil que volviera a Coquimbo", dijo Beausejour en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Eso me llevó a la decisión de parar. Ya no hay vuelta atrás", agregó el ex lateral, que supo vestir las camisetas de Universidad Católica, Colo Colo y Universidad de Chile.

"El fútbol nunca me cansó. Lo disfruté siempre. A veces, me bajoneaba cuando no podía la semana completa de entrenamiento, algo que en el último tiempo fue más habitual", añadió.

"Más que lesiones musculares, sufría de mis tendones de aquiles. Fueron problemas continúos y necesitaba reposo y no podía entrenar todos los días. Salía muy molido. Había que armarme entero", añadió.

Finalmente, destacó que "si a mi juego le hubiera agregado más egoísmo en el último tramo de la cancha, no habría llegado al Wigan o al Birminghan, sino a los "Big Sixs".

Jean Beausejour puso fin a una exitosa carrera, que incluyó pasos por el fútbol chileno, brasileño, mexicano, suizo e inglés. Además, ganó dos Copas América con la selección chilena y ostenta el logro de ser el único futbolista nacional en marcar en dos Mundiales de Fútbol de manera consecutiva.