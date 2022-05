Jiménez criticó a dirigentes por culpar a jugadores de La Roja por crisis económica de la ANFP

Luis Jiménez, capitán de Palestino, criticó a los dirigentes de clubes que en el pasado consejo de presidentes de la ANFP culparon a los futbolista de La Roja, en parte, por la crisis económica que vive la entidad en Quilín, supuestamente por los altos premios que cobran por jugar en la selección.

El "Mago", quien fue parte de las Clasificatorias a Qatar, señaló en el programa Círculo Central de TV+ que "a mí todavía no me pagan los premios", que desconoce los montos y que no había prima si se perdían los partidos.

Por eso, remarcó que le pareció raro la postura de los presidentes de clubes, porque "es como echarle la culpa a los jugadores de algo que no corresponde".

"Nadie va a la selección pensando en la plata que va a ganar. Y yendo un poco más profundo, no tendría ningún problema si voy a la selección gratis. Con todos los ingresos que recibe la selección por cada partido, porque es mucha plata, los premios son mínimos en comparación", argumentó.

Por último, lamentó la baja inversión que se generó con los dineros que ganó la Generación dorada y disparó: "No tiene ningún sentido que el dinero que genera la selección se gaste en los clubes".