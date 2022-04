Joaquín Montecinos: Hay mucha admiración por los bicampeones, pero en la cancha se me olvida

El seleccionado chileno Joaquín Montecinos comentó su adaptación a la Roja y expresó su respeto por los históricos del equipo, aunque aclaró que dentro de la cancha eso debe quedar fuera.

"Hay mucha admiración por ellos (bicampeones), pero cuando entro a la cancha se me olvida. Si tengo que pegarle al arco pudiendo dar un pase, voy a hacer lo que amerite la jugada. No voy a pensar que porque tengo a Alexis (Sánchez) al lado se la tengo que tocar. A todos les tengo el mismo respeto, pero no por eso voy a dejar de buscar mis virtudes", dijo Montecinos en diálogo con el podcast "Pelotazo al Vacío", del periodista Jorge Gómez.

Montecinos también tuvo palabras para la falta de recambio y aseguró que el trabajo en división es menores es malo.

"El trabajo de divisiones inferiores en Chile es malo. Yo entrenaba en cancha de tierra en La Serena. ¿Cómo quieres tener jugadores en Europa si entrenas en cancha de tierra? Las condiciones son malísimas, los balones son malos, los viajes son malos, los hoteles son malos, la comida no era buena. Así no se puede llegar a los 18 años desarrollado físicamente, no están las condiciones", dijo con contundencia.

"Los juveniles deben tener un proceso de desarrollo pensando en ser jugadores de elite y no jugadores del primer equipo en Chile y nada más. Eso requiere trabajo físico y sicológico", añadió.

"Hay un problema de base. Cuando tienes 20 años es más difícil tener personalidad, que no tengas miedo al fracaso, a equivocarte. Cuando no quieres cagarla, ahí vienen los problemas. Si un jugador es rápido y la toca para el lado, uno se pregunta... ¿y por qué no encara si esa es su virtud? Porque tiene miedo a perderla y que lo puteen", complementó.