Joaquín Montecinos: Quiero aportar mi grano de arena, poner mis características al servicio de la Roja

El delantero nacional Joaquín Montecinos se refirió a la nominación a la selección chilena para los duelos ante Perú, Paraguay y Venezuela por las Clasificatorias al Mundial de Qatar, asegurando que espera aportar su grano de arena para ser un aporte en la Roja.

"Fue un llamado tan esperado y que me llena de emoción. La primera es un recuerdo total de mi carrera. Coronarla de esta manera es maravilloso. Pienso en mi familia. Es un sueño que se me está haciendo realidad. Es un momento mágico. Lo esperé tanto, que estoy muy emocionado, vuelto loco", dijo a Diario La Tarcera.

"Lloré. Es imposible no hacerlo. Es para lo que uno trabaja. Yo me entrego al máximo para esto. Es por mis compañeros en Audax, que hemos hecho un campañón, por el club que creyó en mí. Y tampoco me puedo olvidar de los otros que he defendido. En estos momentos, uno se acuerda de todo eso", agregó.

Respecto a lo que espera aportar en la selección, comentó que "debo ir paso a paso. Lo primero es aprender de mi compañeros. Uno reconoce lo que han hecho por el fútbol chileno, los tremendos jugadores que son y lo que te pueden ayudar. Después, quiero aportar mi grano de arena. Poner mis características al servicio del equipo, tratar de replicar lo que he venido haciendo en Audax. Ir para adelante, encarar. Voy a eso, sabiendo que será una gran experiencia y también un gran aprendizaje".

Sobre su forma de ser, Montecinos advirtió que "cuando chico me pasaba que llegaba a pasar gente porque mi personalidad es ganadora. Yo me entrenaba al máximo y a veces era pesado con mis compañeros. Yo quería ganar y me tomaban por agrandado. No tiene que ver con eso. A veces trato de transmitirlo, pero quizás no era la forma. Yo soy fuerte de mentalidad y a veces eso no cae bien. Pero cuando vas creciendo, vas aprendiendo a decir las cosas. Hoy me siento maduro. Ahora tengo que tener mejor manejo, ser prudente, pero sin perder la esencia".