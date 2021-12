Joaquín Montecinos: Si Chile no me llamaba, iba a la selección de Colombia

El delantero de Audax Italiano y la selección chilena, Joaquín Montecinos, reveló detalles de cómo se tomó su primera convocatoria a la Roja y contó que si no recibía ese llamado, hubiese jugador por Colombia.

"Si Chile no me llamaba por ningún motivo a la selección, iba a Colombia. Pero de lo contrario no iba. Si me dan a elegir entre los dos, voy por Chile (...) Pero, si veía que no me llamaba Chile y no había chances de jugar por La Roja, tenía que tomar una decisión", sostuvo a TNT Sports.

"Fue un momento maravilloso. Pensé que era broma, hasta que leí la carta de la ANFP. Me puse a llorar de alegría con mi polola, emocionados totales. Avisarle a mi familia fue más emocionante. Llamé a mi papá y a mi mamá y ambos lloraron. Quería abrazarlos", dijo.

En relación a su estreno, ante Perú, postuló que "va a ser un recuerdo imborrable en mi carrera. Poder cumplir y pasándome a -Luis- Advíncula, es muy lindo. Advíncula es una máquina, me felicitó por lo que había hecho en ese partido. Me dijo que no todos pueden pasárselo: 'te felicito, chileno'"".

Sobre Ben Brereton, afirmó que "dejó la vara altísima. Es alguien que entró al corazón de todos. Fue inteligente, se bancó venir donde nadie lo conocía, y estar con una generación imponente. No sabía ni español, imagínate las primeras semanas. Tiene un ángel. Está tocado con la varita, así que hay que disfrutarlo no más".

El hijo de Cristián Montecinos contó igualmente que su sueño es ir a la Premier League. "Si me llaman de Europa me voy de una. Me encanta la Premier League, aunque sé que es difícil. Pero España, quizás. Jugar en Europa sería muy lindo, pero sino emigrar a un club que me dé la oportunidad de seguir proyectando mi carrera. México y Colombia también son una opción, tienen grandes clubes y ligas competitivas".