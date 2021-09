Johnny Herrera: ¿Alguien sabe el proyecto de Cagigao? ¿A qué viene?

El ex seleccionado chileno Johnny Herrera, que hoy se desempeña como comentarista en TNT Sports, habló de la derrota de la Roja ante Brasil y del proyecto de Francis Cagigao director deportivo nacional.

"No es tan literal que son malos los técnicos, pero creo que hay una falta de conocimiento de esta selección. ¿Cómo le fue bien a La Roja? Segundo, ¿alguien sabe el proyecto de Cagigao? ¿A qué viene? Él conocía tanto nuestro medio y los jugadores que, según él, tenía al técnico y el tipo exacto que le iba a dar el apretón de tuerca a esta selección. ¿Cuál es su proyecto? No tengo idea", expresó.

En esa línea, Herrera aseguró que "en este punto era urgencia. Las veces que me tocó estar en lugares donde nos fue un poco bien, tienes que pasar por tramos de urgencia. ¿Y cómo solucionas eso? Trayendo a la gente acorde. En este caso, Martín Lasarte que lo estimo mucho, fuimos campeones en la U, pero esta selección, conociendo a los jugadores, no era para los esquemas de él".

"Toda la gente se ilusiona con que pueda hacer algo, pero ustedes encuentran alguna diferencia, salvo algún partido, o que haya habido un cambio en comparación con Rueda. Para mí es exactamente lo mismo. La Copa América de Lasarte fue prácticamente la misma que Reinaldo Rueda", cerró.