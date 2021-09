Jorge Aravena lamentó derrota de Chile ante Brasil: Fue el mejor partido en la era de Lasarte

El ex futbolista y seleccionado nacional, Jorge Aravena, lamentó la derrota de la Roja ante Brasil en la novena fecha de las Clasificatorias, apuntando a que el combinado criollo "jugó su mejor partido" con el uruguayo Martín Lasarte como DT.

En conversación con Redgol, el "Mortero" comentó que: "La verdad que esta derrota es dolorosa porque este es el mejor partido que ha hecho la selección bajo el mando de Martín Lasarte".

"En el primer tiempo la posesión fue de Chile, el problema es que no hubo claras ocasiones de gol, la defensa de Brasil se paró bien y no llegamos con claridad al arco de Weverton", detalló el tres veces campeón con Universidad Católica.

Sobre las posibilidades que le quedan a Chile pensando en el paso al Mundial de Qatar, Aravena fue cauto. "Me gustó la personalidad de Chile, pero el resultado no nos sirve nada, los equipos con los que peleamos y si en esta pasada no sacamos cuatro puntos se complica mucho la clasificación".

"Lo ideal es ganarle a Colombia porque será nuestro rival a la hora de pelear el cuarto cupo", subrayó.