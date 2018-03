Jorge Aravena postuló a Alexis como capitán de la Roja

El ex seleccionado nacional Jorge Aravena postuló a Alexis Sánchez como capitán de la selección chilena, luego de la automarginación de Claudio Bravo y de la ausencia obligada de Gary Medel en el encuentro con Suecia.

"Alexis, sin duda", sostuvo al ser consultado por Al Aire Libre en Cooperativa, donde esgrimió sus argumentos.

"Ha estado en todos los procesos en los últimos 10 años, siempre está dispuesto para la selección, es el actual goleador y ha hecho méritos para que le pongan la jineta de capitán", agregó.

Por su parte el histórico del Mundial de 1962 Sergio Navarro reiteró en sus dichos, en los que comentó que Johnny Herrera es uno de los llamados a ser líderes del plantel.

"Es un nuevo proceso, estamos fijándonos mucho en los anteriores, que fueron buenos jugadores, pero si uno se quiere ir es su voluntad, nadie lo obligó y hay que seguir adelante. El jugador que debiera -ser capitán-, por lo que es en su club, es Johnny Herrera, para mi gusto debiera ser capitán de la selección", dijo.

En contrapartida, Navarro estimó que Alexis no puede ser capitán, porque tiene una "imagen de niño bueno, que no le hace daño a nadie, no lo veo con la fuerza de imponer su punto de vista; Gary tiene esa personalidad, pero habría que recomendarle que sujetara sus impulsos, porque 'prende con agua'".