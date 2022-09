Jorge Aravena y el escaso recambio de la Roja: Sampaoli nunca se preocupó de buscar alternativas

El ex seleccionado chileno Jorge Aravena analizó las variantes que propondrá el técnico de la Roja, Eduardo Berizzo, en el duelo de este martes ante Qatar y fue más allá en su comentario al expresar que el recambio no ha sido capaz de tomar la posta de la denominada 'generación dorada'.

"Sampaoli aprovechó con buenos resultados lo que hizo Bielsa, pero nunca se preocupó de buscar alternativas. Y eso no es culpa de Berizzo", dijo Aravena en diálogo con El Mercurio.

Además, tuvo palabras para los dichos de Alexis Sánchez, quien se refirió a la falta de pases que recibió en el duelo ante Marruecos.

"Claro, él dio las habilitaciones a Brereton y a Vidal, en las dos que tuvo Chile contra Marruecos, pero es normal que ocurra eso cuando a los delanteros no les llega la pelota y retroceden para tenerla", explicó el ex jugador de la UC.

"El problema es que cuando Alexis baja se queda mucho con la pelota, lo lastiman demasiado y la pierde. Es importante es que él juegue de delantero, cerca del área y por fuera, con Brereton centralizado y otro puntero, que puede ser Meneses", expresó.

En tanto, Cristián Castañeda dijo extrañar a Mauricio Isla y a un jugador como Marcelo Díaz.

"Ya no hay un jugador como Marcelo Díaz. No con su capacidad y su visión. Él jugaba bien con tres centrales o en línea de cuatro. Ojalá lo encuentre. Tampoco hay uno como Mauricio Isla que como marcador de punta derecho puede atacar de una manera que no he visto en otros. Al 'Huaso' también lo echo de menos. Habrá que tener paciencia y Berizzo deberá ser ingenioso", comentó.