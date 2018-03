Jorge Garcés: El recambio en la Roja hoy no es una obligación

El ex técnico de la selección chilena evaluó el desempeño de Reinaldo Rueda en sus dos primeros partidos.

El ex técnico de la selección chilena, Jorge Garcés, evaluó el desempeño del colombiano Reinaldo Rueda en sus dos primeros partidos al frente de la Roja y además dijo que el recambio no es una obligación para el bicampeón de Amérca.

"¿Por qué eso del recambio?, se ha hablado tanto del recambio, la necesidad del recambio, no sé quién se atreve a jubilar a los jugadores que nos han dado tantas alegrías, yo no me atrevería en este minuto", señaló a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Si bien es cierto en todos los equipos aparecerán jugadores, pero no es hoy una obligación, no es de un día para otro, en su momento todos hablaban que -Jean- Beausejour quizás no iba a estar, bueno, encontremos un lateral izquierdo que trabaje mejor que Beausejour en el fútbol chileno, por el otro lado -Mauricio- Isla, me pareció un tremendo partido el que hizo ante Suecia", agregó.

Por su parte José Sulantay, quien estuvo al frente de la sub 20 que llegó al tercer puesto en el Mundial de Canadá del 2007 dijo que Rueda hizo lo lógico en un entrenador que llega a un país que no conocía, "entonces el resultado no es el más importante en cuanto a goles, es que si los jugadores nuevos encajan con los que están, que han manejado grandes resultados en los últimos tiempos".

Otro que opinó fue Leonardo Véliz, tercero en el Mundial sub 17 de Japón en 1993, quien fue categórico sobre la falta de gol del equipo: "Decepciona nuevamente Eduardo Vargas, Alexis no da con el arco, estuvo muy cerca, el mediocampo adolece de un buen creador, por eso no hacemos goles, seguimos con el déficit de las Clasificatorias anteriores".