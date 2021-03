José Luis Sierra: Siempre tuve claro que lo de la selección no iba a pasar

El técnico de Palestino, José Luis Sierra, comentó los rumores que lo ligaron a la selección chilena antes de que se concretara el arribo de Martín Lasarte y aseguró que nunca llegó a ilusionarse con sentarse en la banca de la Roja.

"Nunca me consideré ni siquiera cerca, mi energía y mi foco siempre fue Palestino. Uno sabe cómo es el tema, cuando es un rumor, y no hay contacto formal no pasa de eso. Siempre tuve claro que no iba a pasar lo de la selección", dijo Sierra en entrevista con El Mercurio.

Sobre el DT charrúa, Sierra fue conciso: "Es un buen nombre, tengo una muy buena impresión de él en todos los aspectos, deportivos y personales", dijo antes de referirse al plantel que buscará la clasificación al Mundial de Qatar.

"La selección tiene la base que salió dos veces campeón y esos jugadores siguen teniendo una importancia enrome. Será muy difícil que no dependa de ellos, ojalá puedan mantener el nivel que han tenido todos estos años", expresó.

Sobre lo que se viene para Palestino en el próximo torneo, el ex '10' se fija el objetivo de pelear por el título.

"Uno no tiene que esconde lo que le gustaría, me encantaría que pudiésemos pelear el título. Para ello deberíamos mantener el nivel que tuvimos y lo vamos a intentar", dijo.

"Los inicios son importantes, porque después de ir atrás siempre es más complicado", añadió.