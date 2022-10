Juvenal Olmos: Si me ofrecieran la selección hoy, no la tomaría

Juvenal Olmos, ex jugador y director técnico, conversó esta semana con Sabor a Gol de TNT Sports, relatando inéditas historias de su carrera dentro y fuera de la cancha. El otrora mediocampista ofensivo, detalló sus comienzos en el fútbol, los cuales estuvieron marcados por un fallido paso por Unión Española y su posterior llegada a Universidad Católica.

"Estuve siete meses probándome en Unión Española, el equipo del cual era hincha e incluso iba con la camiseta. Hasta que un día me llama el dirigente y me dice: 'No tienes condiciones, eres muy chico, así que para no seguir haciéndote perder tiempo ni a ti y a nosotros, no te vamos a dejar'. Me fui llorando a mi casa. Mi papá me encontró en la calle, y le conté, ante lo cual me dio dos opciones: seguir llorando o lustrar mis zapatos para llevarme al día siguiente a probarme a la UC", detalló Olmos.

Una historia que tendría final feliz: "Fuimos al otro día, y de pronto me llama Tito Fouillioux y me dice: 'Olmos, ven'. Me llamó a mí y a mi papá: 'Vamos a dejar a Juvenal porque tiene condiciones, pese a que tiene crecimiento tardío. Mírele las rodillas' y nos dio una explicación anatómica. No podía más de felicidad. Siempre le agradecí, después me hizo debutar en Primera. El viejo era una máquina, me habían echado de otro lado, acá miró y dijo 'listo, se queda'.

"Hoy no tomaría la Selección"

Si bien, Olmos no se arrepiente de haber dirigido la selección chilena, el comentarista aseguró que actualmente rechazaría una propuesta para tomar La Roja.

"Si me ofrecieran la selección hoy en día no la tomaría. Hay momentos y tiempos, y mi tiempo de vedette ya pasó. Hay otros técnicos más capacitados que yo, que están veloces y rápidos. Yo tendría que volver a meterme en un sistema. Entrenar es pensar como entrenador. No pienso como entrenador, pienso como analista de TV. Tengo otros roles dentro de mi cabeza", aseguró el también concejal de La Reina.