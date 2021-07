La defensa de Ronald Fuentes a Carlos Palacios: Trató de hacer algo diferente

El ex técnico de Carlos Palacios en Unión Española Ronald Fuentes hizo una férrea defensa del aporte que hizo el ahora delantero de Internacional de Porto Alegre en el duelo entre la selección chilena y Brasil en los cuartos de final de la Copa América, asegurando que siempre el delantero se mostró y que intentó generar algo diferente.

"No es el responsable del resultado negativo de Chile. Si le quieren traspasar toda la responsabilidad ofensiva a él, están muy equivocados. Creo que trató de hacer algo diferente a lo que se estaba haciendo, pero lamentablemente no le resultó la apuesta. Trató de generar dentro de su individualidad y su juego colectivo. Puede ser cuestionado porque no rindió a lo que espera la gente en relación a sus capacidades, pero los partidos le van a enseñar a tomar otras decisiones", dijo Fuentes en diálogo con Las Últimas Noticias.

"El tiene que estar tranquilo, seguir quemando etapas. Es un jugador joven, está en sus primeras nóminas y nunca ha sido fácil jugar en la selección", añadió el ex defensor.

"La única forma de crecer en la selección n es jugar, no es a través de ir citado", añadió quien fuera parte del Mundial de Francia 1998.