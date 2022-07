La Roja repudió uso de la camiseta de la selección para fines políticos

La selección chilena, a través de un breve comunicado en Twitter, condenó y repudió el uso de la camiseta nacional para fines políticos.

📍🇨🇱 La camiseta de la Selección representa a todo Chile y no pertenece a ningún sector político, ideología, raza, religión y/o pensamiento.



Condenamos y repudiamos su uso para un fin político y no deportivo. #LaRoja une a todas y todos, y no debe ser motivo de división.