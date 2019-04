La Roja sub 15 se alista para disputar el Torneo de Desarrollo de la UEFA en Finlandia

La selección chilena sub 15 comienza a ultimar su preparación para el debut en el Torneo de Desarrollo de la UEFA que se realiza en Finlandia, el cual verá la acción de los nacionales este viernes ante Corea del Sur.

El elenco dirigido por Cristián Leiva cumplió su segundo entrenamiento este jueves en el centro de entrenamiento Eerikkila en el país europeo.

Respecto a como ve a sus dirigidos de cara al choque ante la escuadra asiática, el estratega comentó que: "Esperamos con muchas ilusión para hacer un buen papel en este torneo. Los jugadores se prepararon por mucho tiempo para jugar a este nivel y para muchos de ellos es el primer partido internacional de sus vidas".

"Es importante que todos estén tranquilos y con seguridad en sí mismos. A esta edad tienen que aprender a competir independiente del resultado que se consiga. Si bien vamos a enfrentar a rivales sub 16, sabemos que son sus primera experiencias", agregó.

Chile debutará ante Corea del Sur este viernes a partir de las 6:00 horas de nuestro país, para luego medirse ante Suiza y Finlandia, el próximo domingo y martes respectivamente.

El fixture de La Roja para el Torneo de Desarrollo de la UEFA

Chile vs. Corea del Sur / Viernes 26 de abril / 06:00 horas / Eerikkilä

Chile vs. Suiza / Domingo 28 de abril / 09:00 horas / Eerikkilä

Chile vs. Finlandia / Martes 30 de abril / 04:00 horas / Eerikkilä

*Todos los horarios corresponden a la hora en Chile

NÓMINA SELECCIÓN CHILENA SUB 15

ARQUEROS

Vicente Reyes N. - Atlanta United (Estados Unidos)*

Joaquín Araya S. - Universidad de Concepción

DEFENSAS

Santiago Bravo R. - Colo Colo

Daniel Gutiérrez R. - Colo Colo*

Matías Pinto A. - Colo Colo

Diego Ulloa N. - Colo Colo*

Maximiliano Gutiérrez J. - Huachipato

Juan Dussaubat M. - Unión Española

Ronaldo Oyanedel C. - Unión Española

Bastián Roco G. - Unión San Felipe*

VOLANTES

Joan Cruz C. - Colo Colo*

Bastián Silva A. - Colo Colo

Claudio Torres G. - Huachipato*

Christopher Saldias M. - O'Higgins*

Maicol León M. - Palestino*

DELANTEROS

Massami Gutiérrez C. - Audax Italiano*

Felipe Yáñez P. - Colo Colo

Jordhy Thompson D. - Colo Colo

Paolo Guajardo I. Santiago Wanderers *

Lucas Assadi R. - Universidad de Chile

*jugadores categoría 2003