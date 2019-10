Las frases de Rueda tras el triunfo ante Guinea: La afición en la calle me pide paciencia y aguante

El técnico Reinaldo Rueda habló sobre la victoria que alcanzó la selección chilena sobre Guinea y dejó varias frases importantes.

Revísalas aquí:

- La afición, donde voy, me dice paciencia y aguante.

- A mí me trajo el fútbol acá, si por el fútbol me tengo que ir, me voy tranquilo

- Es un complemento, tanto del poseedor del balón como del no poseedor, para generar situaciones de gol.

- Es importante hacer tres goles después de varios partidos sin hacer un gol.

- Este partido se parecerá mucho a algunos partidos que jugaremos como locales en las Clasificatorias.

- A nosotros nos faltó movilidad para descifrar el juego.

- Se han ido quedando en el camino hombres importantes de un equipo que venia muy automatizado.

- Por ahí va a pasar todo, asumir el momento que vivimos y no vivir del recuerdo, saber que es importante respetar la historia, pero que tenemos una nueva generación con algunos referentes que sobreviven.

- Este es otro equipo, otra generación que no va a jugar igual, tenemos que estar bien ubicados y valorizar, llenar de confianza a este grupo.

- Muchos jugadores vienen a la selección porque no tenemos otra alternativa.

- Tenemos que tener los pies bien puestos sobre la tierra, sobre qué tenemos, qué alternativas y qué proyectamos hacia el futuro en dos años. Por ahí pasa todo, a buen entendedor pocas palabras