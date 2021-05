Lasarte: "No es que la Copa América no nos importe, pero sí le daremos más importancia a las Clasificatorias"

En una lúdica conversación junto Juvenal Olmos y Claudio Borghi para TNT Sports, el técnico de la selección chilena Martín Lasarte habló de sus objetivos con la Roja, de su deseo de entusiasmar a la gente y llevar al equipo al Mundial de Qatar 2022.

"Nosotros nos fijamos como objetivo primordial las Clasificatorias, con diferencias en este caso. No es que la Copa América no nos importe, pero sí le daremos más importancia a las eliminatorias. Lo que vamos a intentar en la Copa es la mixtura", declaró el uruguayo.



"No me gusta la palabra recambio porque siento que es uno por otro, me gusta más renovación. Si hay algo que tiene bueno Chile es que en poco tiempo ha conseguido las cosas más importantes de su historia y la gran mayoría de esos jugadores están todavía", complementó.

El ex entrenador de U. de Chile y Universidad Católica, expresó también que "debemos intentar entusiasmar a la gente. Chile somos todos y todos queremos ir al Mundial, esa es la idea"

En esa línea, Lasarte apuntó que "quizás algunos lleguen al Mundial y otros no, porque quizás un año puede ser mucho para esos futbolistas. Pero ese traslado de datos no lo podemos perder, deben convivir con los nuevos".

Es por ello que el entrenador, advirtió que "con el poco tiempo que tenemos hay que darle importancia a lo nuestro, estar bien asociados en la cancha. Pero hay un elemento importante fuera del campo de juego. La idea es que el grupo esté homogéneo, fuerte y con una idea única, que el objetivo grupal esté por sobre el individual".

Respecto a los jugadores de la "Generación Dorada" que aún están en la Roja, expuso que "en un porcentaje alto, a esos futbolistas les queda un cartucho bueno en la recámara. Están en condiciones, jugando en un nivel importante, tienen un espíritu de revancha para decir 'no me puedo ir de esto con algo malo', quieren irse con algo bueno".

"No he tenido la chance de estar con todos ellos, pero lo hemos conversado y ese ánimo existe. Puedo estar equivocado, pero para nosotros es mucho fácil ver lo que hay y encender esa brasa que apagarla y prender una nueva".

Finalmente, se refirió a la capitanía. "Me tocó ser capitán en casi todos los equipos donde estuve y el entrenador me explicaba por qué. Ahí desarrollé una suerte de idea al respecto. Hoy entiendo que hay cosas que se perciben rápidamente, pero hay casos donde es más difícil. En Europa aprendí, que no se hace tanto acá en Sudamérica, es que hay un grupo de líderes", indicó.

"Hay uno que lleva la jineta para el sorteo y quizás tiene más participación, hay otros que comparten con él esa situación en otros partidos, frente a la directiva o pelear premios. La capitanía debería estar casi clara, el tema es que a veces hay más de uno y elegir es complicado. Pero es un aspecto individual cuando lo que importa es lo colectivo", cerró.