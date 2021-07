Leonardo Gil: Si no estuve para la Copa América por algo fue, entonces trataré de mejorar día a día

El volante de Colo Colo Leonardo Gil se refirió a sus opciones de llegar a la selección chilena, mostrándose confiado en que si su nivel sigue en alza podrá tener una oportunidad en el equipo que dirige Martín Lasarte.

"Siempre lo dije, soy muy optimista en ese sentido, si no estuve para la Copa América por algo fue, entonces trataré de mejorar día a día subiendo mi nivel, porque a la selección van los mejores", dijo a TNT SPorts.

"Puedo llegar a estar, estuve en los microciclos y fue un paso cumplido. Yo creo que es por lo que he hecho acá y por lo que he hecho en mi carrera. No me alcanzó esta vez pero hay que subir el nivel para que en algún momento pueda llegar", agregó.

Gil también tuvo palabras para Ben Brereton. "Es muy joven y muy talentoso, le puede aportar mucho a la selección. Chile tendrá un equipo muy fuerte, porque viene una camada de chicos muy fuertes que pueden llegar a Europa, de Católica y Colo Colo, pueden llegar a ser esa nueva Generación Dorada que ustedes ya conocen", indicó.

Respecto a su adaptaciónal fútbol chileno, expuso: "Me inserté muy rápido en el grupo, me recibieron muy bien. Si a uno le va bien es porque el equipo y todos estamos comprometidos al 100 por ciento pensando todos igual. Cuando uno sale de su zona de confort empieza a ver éxitos".