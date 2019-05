Letelier: Nuestra preparación fue de las mejores que hizo una selección femenina en la historia

El entrenador de la selección chilena femenina, José Letelier, valoró el desempeño de sus dirigidas en el empate 1-1 frente a Colombia este domingo en el Estadio Nacional, así como también en los duelos amistosos del último año, preparatorios para el Mundial de Francia. Además, detalló sus expectativas para la cita planetaria.

Letelier, en conferencia de prensa tras el duelo ante las "cafeteras", aseguró que "nos hemos enfrentado a rivales del más alto nivel mundial, lo que nos ha permitido conocer esa realidad, enfrentarnos a ellas, entender las diferencias que hay y en base a ello ajustar nuestra forma para tratar de competir en el Mundial".

Siguiendo en la línea, el estratega aseguró que "tenemos que haber hecho una de las mejores preparaciones de una selección femenina en la historia, luego hay que sacar aprendizajes, tratar de estar a la mejor forma de preparación en base a nuestras posibilidades, de ahí tratar de competir y estar a la altura de este certamen mundial, establecer una forma de jugar y después buscar alguna opción de clasificar a una ronda más".

El "Pulpo", como se le conocía en su época de arquero, también se refirió a la nómina de 23 jugadoras entregada en la misma conferencia, puntualmente a la ausencia de la defensora Fernanda Pinilla, quien estuvo en la Copa América de 2017, pero que fue perdiendo terreno en los amistosos.

"Fernanda no está nominada por decisión técnica, como es lógico, y eso tiene que ver con apreciaciones nuestras y en base al rendimiento, esto es día a día, se ve el momento y hay que optar por 23 jugadoras. Y no solo ella, hay varias jugadoras que estuvieron en el proceso y que no estuvieron en algunas fechas FIFA ni tampoco en la nómina final y es parte de las decisiones que toma el cuerpo técnico".

Finalmente, el DT analizó el duelo ante las colombianas y dijo que "nos costó acomodarnos en el inicio, pero luego fuimos tomando el control e igualamos el trámite del juego. En el segundo tiempo fuimos superiores, nos faltó generar más ocasiones de gol en el arco de ellas, aunque nuestras rivales tampoco crearon parcticamente opciones, salvo la jugada desafortunada del penal", cerró.