Letelier y duelos con Zambia: Serán importantes de cara al repechaje olímpico, que es nuestro foco

El técnico de la selección chilena femenina, José Letelier, se refirió a los duelos que llevará a cabo su equipo ante Zambia, rival al que valoró, debido a su similitud con Camerún, escuadra que será su escollo en el repechaje para los Juegos Olímpicos, a disputarse los próximos 18 y 24 de febrero.

Letelier dijo en conferencia de prensa que "Este es un partido bastante importante porque el rival tiene muchas similitudes con Camerún. Vamos tratar de mantener nuestra forma de jugar y nuestra identidad. Va ser muy importante porque es la última fecha FIFA antes de enfrentar a Camerún. Esperemos que lo que hemos preparado dé resultados. Pero siempre el foco estará en lo que hagamos en el repechaje".

Además, el DT sostuvo que la pandemia no será un factor para este duelo ni para la repesca: "Es un factor que no solo ha afectado a nuestra selección, sino que también a las demás selecciones. Probablemente Camerún ha tenido las mismas dificultades y nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos. No vamos a excusarnos.Vamos a buscar nuestra mejor forma deportiva".

El estratega también se refirió a la nominación de Christiane Endler al Premio The Best en la categoría "Mejor Arquera": "No extraña que Christiane haya sido nominada nuevamente una de las mejores arqueras del mundo, esperamos que esta vez le vaya mucho mejor, pero es un derecho adquirido por su gran capacidad en estos últimos años".

"Absolutamente contento por todo el plantel de la Roja, por todo el fútbol femenino de Chile, y eso también genera una exposición de lo que se está haciendo hace un tiempo en relación al fútbol femenino", cerró sobre el tema.

Finalmente, Letelier informó que "Francisca Lara y Camila Saez son dos jugadoras fundamentales en nuestra selección, lamentablemente en los PCR que se hicieron dieron positivo, así que esa es la causa porque la que no están en la convocatoria. Por otro lado, hay que destacar que ellas se encuentran en buen estado de salud, esperando que los próximos resultados sean negativos y puedan acompañarnos en el repechaje".

Chile juega ante Zambia este sábado a las 11:00 horas (14:00 GMT) en San Carlos de Apoquindo y este martes 1 de diciembre a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Nacional, duelos amistosos que podrás seguir a través del Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.