Letelier y el Mundial femenino: Esperamos sacar buenos resultados o no tiene sentido participar

El entrenador de la selección chilena femenina, José Letelier, en la previa del duelo amistoso del próximo ante Colombia en el Estadio Nacional, adelantó la participación de sus dirigidas en el Mundial de Francia y aseguró que buscarán ser competitivos en el certamen.

"Nosotros vamos con la mentalidad de sacar buenos resultados, porque de otra forma no tiene sentido participar en un Mundial y llegar a esta instancia. Las expectativas están relacionadas con el conocimiento que uno tiene. El medio no conoce mucho el fútbol femenino y se ha ido enterando por el logro de la Copa América. Obviamente uno que conoce sabe lo que podemos hacer", aseguró el DT en conferencia.

Además, agregó que "uno lo que busca, eso sí, es estar a la altura de esta competición, que las jugadoras estén preparadas para la dinámica de un Mundial de fútbol. Obviamente que cuando uno conoce, sabe cómo ir creciendo".

Junto con esto, analizó la preparación del equipo en los últimos meses y los duelos amistosos que han jugado en el año, en los que aún no suma victorias: "Los resultados no han sido los mejores, pero eso es parte del desarrollo y eso no nos va a quitar la responsabilidad. Si es competencia, perder no es lo óptimo".

Finalmente, el estratega se refirió a la conformación de la lista final de futbolistas, y las lesiones que han afectado al equipo: "Dentro de lo que hay, tratamos de buscar lo mejor y obviamente que las lesiones son parte de este deporte y afortunadamente están casi todas reecuperadas".

"Tenemos una liga que va en crecimiento, que siga en lo formativo, que no lo tenemos. Eso provoca que no tengamos un universo muy grande de jugadoras", finalizó en el Estadio Nacional.

Chile debutará el 11 de junio ante Suecia en el Grupo F del Mundial, zona que además comparte con Estados Unidos y Tailandia.

Endler: "Somos un equipo que ha progresado y ganado mucha experiencia"

Por su parte, la capitana de la selección chilena, Christiane Endler, aseguró que tiene muchas expectativas para el duelo ante Colombia de este domingo, añadiendo que el equipo ha tenido un crecimiento de cara a la Copa del Mundo.

Endler dijo que "ha habido un progreso muy grande en todas las jugadoras, sobre todo en lo físico. Somos un equipo que ha ganado mucha experiencia enfrentándonos a equipos muy grandes, eso nos va a servir en el Mundial. Aunque hay resultados que no fueron buenos para nosotros, esto nos hizo crecer. En lo físico llegamos mucho mejor".

Además, agregó que "tenemos una expectativa grande para el partido del domingo y agradezco el apoyo de la gente tras la Copa América. Y agradezco ser parte del equipo que está abriendo las puertas del fútbol femenino. Hoy se practica más y muchos padres llevan a sus hijas a jugar fútbol"

Finalmente, la portera de PSG se refirió al aspecto psicológico del equipo y señaló que "claramente el Mundial tiene otros sentimientos y emociones que salen a la luz en esos momentos. Estamos trabajando con un psicólogo deportivo y esperamos manejar las emociones y dedicarnos a lo futbolístico que es lo importante".