Luis Jiménez: Espero hacerlo bien en el microciclo para quedar en la nómina definitiva

El atancante de Palestino Luis Jiménez comentó, una vez más, su llamado al primer microciclo de Martín Lasarte, donde dijo que espera ganarse un lugar para poder disputar las Clasificatorias a Qatar 2022.

"Es un microciclo, espero hacerlo bien para quedar en la nómina definitiva y volver a un lugar donde estuve hace 10 años, espectacular", aseguró en diálogo con Las Ultimas Noticias.

"Es como que todo se ha dado. Antes, cuando me preguntaban si iba a jugar en Chile, siempre dije que me gustaría, porque quería llegar a buen nivel y no retirarme, jugar un partido y tres no", agregó.

Finalmente, comentó que "por suerte se dio, llegué a Palestino, ganamos la Copa Chile después de cuarenta años en que el club no ganaba nada, clasificamos a copas internacionales, hicimos buenos torneos".