Malas noticias para la Roja: Sebastián Soto fue citado a la selección de Estados Unidos

La selección de Estados Unidos publicó su lista de convocados para los partidos amistosos de noviembre ante Gales y Panamá, que se jugarán en Europa, y entre ellos está el jugador de nacionalidad chilena Sebastián Soto.

Soto, nacido en California y de ascendencia chilena, juega en Telstar de Holanda, la Segunda División, y pertenece a Norwich City del fútbol inglés.

Hace algunos días había señalado que estaba esperando definir si jugaría por el cuadro norteamericano o por la Roja, pues está en el radar de Reinaldo Rueda.

Sin embargo, apareció entre los llamados a los partidos de noviembre por el técnico Gregg Berhalter.

La selección de Estados Unidos se reunirá en Cardiff el 8 de noviembre para jugar ante Gales el 12 del corriente, en tanto que se medirá a Panamá el 16 en Austria.

The #USMNTisBack! 🙌



Gregg Berhalter has named a 24-player roster for the 🇺🇸’s November camp in Europe.



The #USMNT will face 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 on Nov. 12 in Swansea and 🇵🇦 on Nov. 16 in Wiener Neustadt, Austria.



Let’s GOOOOOOOOOOOOOOO!