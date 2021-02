Marcelo Gallardo descartó opción de Biscay en La Roja: Estamos muy consolidados como equipo

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, se refirió al presuntó interes de la ANFP por su ayudante Matías Biscay, asegurando que aunque no tiene la potestad para evitarlo, sabe que conforman un gran equipo de trabajo y que por algo el vínculo aún no se ha cortado.

"No creo, primero no tengo la potestad para decir que sería inviable, pero claramente estamos muy consolidados como equipo de trabajo", advirtió el "Muñeco" en conferencia de prensa ante la pregunta por Biscay.

"Si no fuera así, después de tantos años seguro el vínculo se habría cortado. Entiendo que se generen este tipo de cuestiones cuando son cosas totalmente falsas. No estoy acá para desmentir lo que se dice, pero sí para comunicar aquello que está bajo nuestro manejo", agregó el adiestrador.

Gallardo también tuvo palabras de cara a su continuidad, advirtiendo que "necesitamos ver si seguimos con ese mimo entusiasmo, mismo deseo, no solamente nosotros si no también todos los demás. Este tiempo me tomé para ver. Uno no está por estar, necesito que esa vara, esa exigencia, siga expresándose. Y en eso estamos todos involucrados".

"No vengo a comunicar mi continuidad, hay cosas que hay que evaluar y seguimos evaluando. No presiono a nadie, quiero que me digan a dónde estamos y hacia dónde vamos, y si tenemos el mismo deseo", cerró.