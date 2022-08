Marco Antonio Figueroa: Me hubiese gustado dirigir la selección dorada

El técnico Marco Antonio Figueroa, actualmente entrenador de Nicaragua, afirmó que tuvo deseos de dirigir a la "Generación Dorada" en la selección chilena, señalando que habría logrado mejores resultados que los conseguidos en los últimos años.

"A mí me hubiese gustado dirigir la selección dorada. Creo que el rendimiento hubiera sido mejor que el que tuvieron", aseguró el "Fantasma" en ESPN Chile.

Figueroa, en la misma línea, agregó que "si quieres ganar una carrera, necesitas un buen caballo. No puedes ganar una carrera con un burro. Ahí es donde Chile falló en los últimos ocho años, en la elección".

El ex estratego de Cobreloa, la U y Universidad Católica también habló sobre la elección de Eduardo Berizzo para encabezar el nuevo proceso rumbo al Mundial de 2026.

"Primero, que le vaya bien. No puedo desearle mal si está representando al país. Hay que hacer un proyecto largo, y hay que tener la metodología para ese proyecto. Nunca he visto trabajar a Berizzo y no sé si va a llevar a cabo lo que necesita Chile", comentó.

"Chile tiene que tener dinámica, ese es el ADN del futbolista chileno. Para muchos que creen que la presión la inventó Bielsa o Sampaoli, eso ha existido siempre. Simplemente no la conocían en Chile en esa época", agregó.

Finalmente, Figueroa también explicó sus razones para no volver a dirigir en Chile, argumentando que le "duele" el trato de los dirigentes de clubes a los técnicos nacionales.

"Me cansó un poco el tema de volver a Chile y no tener esa repercusión que he tenido en otros lados, dicen que nadie es profeta en su tierra. Me duele un poco eso, ese rechazo que tiene el dirigente chileno hacia el técnico nacional. Ha quedado demostrado, los colistas del fútbol chileno, son todos técnicos extranjeros, y los que están en la parte de arriba son todos nacionales", sentenció.