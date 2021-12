María José Urrutia: Podemos ganarle a Brasil, estamos convencidas de eso

La delantera de la selección chilena femenina María José Urrutia palpitó el duelo ante Brasil de este miércoles en el que se juegan el título del cuadrangular amistoso que se lleva a cabo en Manaos.

Urrutia señaló en diálogo con Las Ultimas Noticias que "creo que podemos vencer a Brasil, tenemos que estar concentradas, estamos convencidas de eso", sobre el duelo que se disputará esta jornada a las 21:00 horas (00:00 GMT).

Además, comentó su tanto contra India, el domingo pasado: "No me siento en mi mejor momento futbolístico, pero me hacía falta marcar para agarrar confianza y sacar mi mejor versión".

Finalmente, habló del refuerzo positivo que tiene desde su familia, sobre todo de su hija Sofía, con quien ha conversado de forma telemática: "Me dice que ve los partidos y que ese día contra India lo vieron por el celular y gritaron mi gol en el auto. Me pregunta por mis compañeras y está atenta a los partidos, que cuándo juego para verlos, siempre está pendiente de todo".

Chile necesita vencer a Brasil para quedarse con el título y repetir la gesta de 2019 cuando derrotaron a la "Canarinha" en casa y se quedaron con un trofeo amistoso.