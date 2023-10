Mario Moreno, el "Chapulín", estuvo detenido en Venezuela

El hincha de la selección chilena Mario Moreno, más conocido como el "Chapulín", se perdió el partido que la Roja jugó ante Venezuela en Maturín debido a que fue detenido por la policía local.

De acuerdo a lo relatado por Moreno a Las Últimas Noticias, la detención se debió a que desde la Federación de Fútbol de Chile informaron de la prohibición que tiene de entrar a los estadios debido al derecho que le aplicó Blanco y Negro luego de participar del funeral de un hincha de Colo Colo que ingresó al Monumental.

"Estaba solo, era el único hincha. Afuera del hotel había personas de utilería de la Roja y un par de dirigentes. En ese momento se acercan cuatro policías solicitándome documentos y proceden a detenerme. Andaban con una foto mía y yo no entendía por qué me detenían. Me llevaron en moto a un cuartel, me quitaron el celular y me tuvieron retenido por nueve horas, incomunicado y sin poder ver el partido de Chile", relató.

"El jefe de la policía, que me atendió y trató muy amablemente, me respondió que la Federación había emanado la información de que yo tenía una prohibición de ingreso a los estadios por parte de Conmebol, solicitando mi detención", añadió.

"Yo les explicaba que estoy castigado en Chile por Colo Colo y que si me negaban el acceso al estadio me privaban de mi libertad, pero me decían que acataban órdenes superiores. El jefe de la policía me dijo que la seguridad de la selección le entregó mi foto y le dijo que tenía prohibido el acceso por Conmebol, lo cual es falso", complementó.