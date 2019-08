Maripán destacó nómina de la Roja: Hay hartos jóvenes que se merecen la oportunidad

El defensor Guillermo Maripán, flamante incorporación de AS Mónaco para la temporada, destacó la nómina de la selección chilena de cara a los amistosos con Argentina y Honduras, de la cual quedó al margen para sumarse adecuadamente al cuadro monegasco.

"Es bastante positiva, con hartos jóvenes que merecen la oportunidad. Conozco bien a Guillermo Soto, estoy muy contento por él y feliz que se haya ganado esta posibilidad, sé lo que ha trabajado por esto", declaró Al Aire Libre en Cooperativa.

En relación a su ausencia, sostuvo que "el profesor -Reinaldo Rueda- siempre es muy consciente en ese tipo de situaciones, se le da oportunidad a muchachos nuevos que la merecen. Apoyar ahora y alentar desde más lejos".

Además Maripán fue consultado por el número 3 que usará en Mónaco y explicó que "lo ocupo desde pequeño, siempre me ha gustado, me acomoda mucho, me gusta a mí, le gusta a mi familia y es importante. Me dieron la posibilidad y feliz de poder ocuparlo".

Maripán fue presentado este viernes en AS Mónaco.