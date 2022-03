Martín Lasarte: Ben Brereton trabajó bien, no sentimos que esté descartado

Martín Lasarte, entrenador de la selección chilena, dio luces de la evolución de Ben Brereton en su recuperación por una lesión de tobillo. "Machete" dejó abierta la posibilidad de que el jugador de Blackburn Rovers pueda jugar contra Brasil.

"Él llegó ayer (lunes). Tuvo un entrenamiento distinto al resto, pero no significa que no haya hecho nada. Trabajó bien, sin dificultad. Los elementos externos que tenemos nos hacen ser auspiciosos respecto a poder contar con él, pero tenemos dos entrenamientos por delante", dijo en conferencia de prensa.

"En este momento no tenemos la sensación de sentirlo descartado. Seguramente haremos alguna prueba hoy, alguna prueba mañana, y eso le va a permitir tener una decisión más fiable", agregó el DT de La Roja.

"No soy médico, pero lo que presumimos hace unas semanas atrás no es así. Creo que no está descartado y volveremos a hacer pruebas más exhaustivas. Hoy y mañana lo probaremos", reafirmó el director técnico uruguayo.

El delantero chileno nacido en Inglaterra sufrió una lesión de ligamentos el pasado 14 de febrero, en el duelo de los Rovers frente a West Bromwich Albion. Desde entonces, "Big Ben" ha estado fuera de las canchas, y trabaja para llegar a los últimos duelos de Clasificatorias con Chile.

La Roja espera contar con Brereton para los vitales duelos ante Brasil, este jueves 24 de marzo, y Uruguay, el martes 29. Ambos partidos son vitales para las aspiraciones de Chile para asistir a Qatar 2022. Puedes seguir las novedades de La Roja en AlAireLibre.cl.