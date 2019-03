Mauricio Isla: Siempre llevaría a la selección a Marcelo Díaz y Eduardo Vargas

El lateral Mauricio Isla manifestó que si dependiera de él, llamaría a la selección chilena a Marcelo Díaz y Eduardo Vargas, a quienes considera jugadores fundamentales de la Roja, pero aclaró que está consciente que ello depende del técnico, Reinaldo Rueda.

"Para mí no es un tema cerrado, como compañero siempre me gustaría tener a los mejores, que rinden de la mejor manera y los que me han hecho ganar y con quienes he jugado los mejores partidos, pero es una decisión del técnico y uno no puede decir nada", señaló al Canal del Fútbol.

"El técnico plantea su idea y tendrá que decidir por qué no está Marcelo Díaz y por qué no está Eduardo Vargas o por qué no están los que quieren estar; si me preguntas, siempre los llevaría", agregó.

Para Isla, Vargas "es un jugador fundamental, se le ha criticado cuando no ha hecho goles, pero es algo que tienen que aceptar los delanteros. Ojalá vuelvan, Marcelo y Eduardo son grandes amigos míos y grandes jugadores para la selección".

Isla viajó a San Diego para sumarse al equipo de Reinaldo Rueda que prepara el amistoso del viernes ante México.