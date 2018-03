Mayne-Nicholls consideró que fracaso del proceso mundialista de Chile pasó por el "triunfalismo"

El ex presidente de la ANFP analizó los motivos que impidieron a la Roja clasificar a Rusia 2018.

Harold Mayne-Nicholls fue entrevistado en el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red este martes y compartió sus impresiones de por qué la selección chilena no clasificó a Rusia 2018, además de referirse a la actual polémica que circula en torno al arquero Claudio Bravo.

Para el ex presidente de la ANFP, el sentimiento de triunfalismo al interior del camarín, que sumado a la "mala planificación" del cuerpo técnico dirigido por Juan Antonio Pizzi, fue parte de las mayores causas del fracaso en el último proceso mundialista.

"Creo que hubo una suma de errores que nos llevó a no clasificar a la Copa del Mundo, teniendo todo para hacerlo, sobre todo teniendo un muy buen equipo. Si lo puedo definir en una palabra, fue un triunfalismo, porque nosotros ya nos creíamos clasificados", comentó.

"Leí en diaros de circulación nacional "en esta vuelta ya podemos quedar clasificados", "podemos quedar de cabezas de serie", y eso se contagia, se lleva a todos lados. Depués hubo una clara falta de planificación, sobre todo en la logística. Yo creo que el partido contra Bolivia se planificó extraordinariamente mal", recordó, sobre la caída por 1-0 en La Paz en septiembre pasado.

Las críticas de Bravo no ayudan

Claudio Bravo, en sus descargos tras ser cuestionado sobre sus motivos para no presentarse a la convocatoria de la selección nacional, lanzó dardos contra la ANFP, como por ejemplo las condiciones insuficientes que hay en el complejo "Juan Pinto Durán".

La falta de espacio para los entrenamientos de la Sub 20 fueron puntos que abarcó el portero de Manchester City en sus últimos reclamos, algo que matizó Mayne-Nicholls, pues en lo personal, el ex dirigente no cree "que ese tipo de cosas afecten el rendimiento de los jugadores".

"Se sabe que la cancha de "Juan Pinto Durán II" no tienen las medidas reglamentarias, pero se puede practicar el fútbol, se pueden entrenar jugadas, yo creo que ese tipo de declaraciones (de Claudio) en nada ayudan", aseguró.

Sobre la automarginación de Bravo, Mayne Nicholls fue tajante: "Ahí no estoy de acuerdo".

"Cuando uno está aceptando una invitación, es con lo que está ahí. Creo que Claudio se equivocó, es lo que hay y por algo están esos entrenadores si bravo aludía a un asunto de capacidades téncnicas, quizá podía discutirse, pero el se refirió a una cosa física de alguien