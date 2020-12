Miguel "Piojo" Herrera: Chile es una gran selección, una gran oportunidad

El entrenador mexicano Miguel "Piojo" Herrera se transformó, luego de su salida de América, en potencial candidato a dirigir la selección chilena ante la posibilidad de que Reinaldo Rueda finalmente acepte la oferta de Colombia.

Ante aquella opción, el DT azteca conversó con La Cuarta y aseguró que no ha sido contactado, aunque cree que la Roja sería una buena oportunidad para él.

"Nadie me ha contactado de Chile todavía. Es una gran selección, una gran oportunidad. Pero hay que esperar, no nos podemos adelantar. Es una situación atractiva, por supuesto. Alguna vez estuve cerca de dirigir a Chile, cuando eligieron a Pizzi", contó Herrera.

"Hay mucha materia prima en la selección de Chile, tienen muy buenos jugadores, algunos de fama mundial como Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Además el futbolista chileno ha sido entregado y determinado. He dirigido a muchos, desde 'Chupete' Suazo a otros más recientes como Nicolás Castillo", añadió.

Al ser consultado justamente por el ex ariete de la UC, Herrera, quien lo dirigió en América, contó que "el doctor dijo que su última operación había sido todo un éxito. Sólo hay que esperar a su recuperación. Todos esperamos que el chico regrese de buena manera a las canchas. A mí Castillo siempre me ha sorprendido, porque es un chico muy determinado, muy profesional. El tiempo que lo tuve en América me di cuenta que el principal motor de su vida es su carrera. Esperemos que esté jugando dentro de poco".