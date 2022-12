Miguel "Piojo" Herrera: Me ilusionaba mucho estar en la Roja, podría dirigir en Chile

El entrenador mexicano Miguel Herrera, otrora seleccionador mundialista de su país, habló sobre su frustrada negociación con la Roja en 2016 tras la partida de Jorge Sampaoli y entregó su valoración del fútbol nacional.

"Tuve acercamientos de en algunas oportunidades, pero tenía una cláusula (de salida) muy fuerte. Me ilusionaba mucho estar en esa selección con ese nivel de jugadores. Desafortunadamente no se dio, hubiese sido realmente extraordinario, algo trascendental en mi carrera", indicó a Directv.

"Me gustaría dirigir en el fútbol chileno, la verdad es que hay equipos muy importantes. Me da gusto ver la capacidad y proyección del fútbol chileno. Podría dirigir a cualquier club de allá. Me gusta mucho observarlo, he visitado varias veces su país para ver jugadores", agregó.

Además, analizó a los nacionales Nicolás Castillo y Diego Valdés. "Castillo es un gran profesional, pero por todo lo que vivió se me hace difícil que pueda regresar; tiene una mentalidad fuerte, solamente él y sus piernas dirán si están para volver", dijo, mientras que Valdés "es un jugador extraordinario. Pisa las dos áreas, en un jugador determinante. Es el chileno más importante acá en México".